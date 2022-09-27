Москва, 27 сентября, 2022, 12:42 — ИА Регнум. Большинство жителей России (77%), имеющих детей и внуков, хотят, чтобы они учились по IT-специальности, чаще граждане старше 55 лет (83%) и работники технической сферы (90%). Таковы результаты исследования Аналитического центра НАФИ.

Правительство Иркутской области IT-специалисты

Затруднились ответить на вопрос, хотели бы они или нет, чтобы их дети или внуки в будущем получили IT-образование и работали в сфере информационных технологий, 15% опрошенных, среди людей 35-54 лет — 20%.

Не хотят, чтобы дети учились по специальностям в IT-сфере 8% родителей. Основные причины — ребенок не хочет учиться по ИТ-специальности (40%), у ребенка гуманитарный склад ума (36%); неперспективно (24%).

Опрос проведен в августе 2022 года. Опрошены 1000 граждан, имеющих детей и внуков до 18 лет во всех регионах РФ.

ИА REGNUM ранее сообщало, родители не хотят, чтобы их дети стали дворниками (10%), продавцами, кассирами (7%) и уборщиками (6%).

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