Тбилиси, 27 сентября, 2022, 12:36 — ИА Регнум. Крупнейшая оппозиционная партия Грузии «Единое национальное движение» (ЕНД) не раскалывается на отдельные группы. С таким заявлением выступил перед журналистами депутат парламента страны от ЕНД Леван Бежашвили.

Жан Жорж Вибер. Раскол. До 1902

Ранее один из активистов «Нацдвижения» Георгий Мумладзе сообщил, что охрана председателя партии Ники Мелии вышвырнула его из офиса ЕНД из-за противоречий с лидером. В пресс-службе партии заявляют, что активист оскорблял Мелию.

«Физического противостояния не было. Может, охрана с применением силы вывела отдельных активистов, которые экспрессивно и неэтично выражали свои соображения. Соответственно, инцидент исчерпан», — сказал Бежашвили.

Он также опроверг заявления, будто ЕНД раскалывается на команду Мелии и команду бизнесмена, бывшего министра обороны Грузии и основателя оппозиционного телеканала Formula Давида Кезерашвили.

Стоит отметить, что о скором расколе ЕНД стали говорить лидеры правящей партии «Грузинская мечта». Это началось после резкой критики Мелии в адрес Кезерашвили.