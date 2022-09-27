Минск, , 12:29 — REGNUM Активизацию торгово-экономического сотрудничества в условиях введённых странами Запада санкций обсудили министры иностранных дел Ирана и Белоруссии Амир Абдоллахиян и Владимир Макей на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом 27 сентября сообщает пресс-служба белорусского МИД.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Министры подтвердили взаимную заинтересованность и усилия в наращивании торгово-экономического взаимодействия в условиях санкционного давления с акцентом на инвестиционное сотрудничество и продолжении обоюдной поддержки в международных организациях», — говорится в сообщении.

Также указывается, что стороны отметили позитивную динамику развития отношений двух стран и в том числе, с учётом ранее достигнутых президентами Белоруссии и Ирана Александром Лукашенко и Ибрагимом Раиси на саммите ШОС в Самарканде договорённостей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что министерство внутренних дел Литвы собирается расторгнуть соглашения с МВД Белоруссии.