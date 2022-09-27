Владикавказ, 27 сентября, 2022, 12:29 — ИА Регнум. Мобилизация — это не запись в армию добровольцев, закон о воинской обязанности должен выполняться, но степень применяемого при этом принуждения стоило бы хорошо взвесить, отметил в своем комментарии 27 сентября обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

Sputnik Верхний Ларс

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Ранее в управлении МВД по Северной Осетии сообщили, что в ближайшее время на границе с Грузией (КПП «Верхний Ларс») будет развернут мобилизационный пункт военкомата.

«Сообщение о том, что в ближайшее время в пункте пропуска на российско-грузинской границе в Северной Осетии будет открыт мобилизационный пункт военкомата, меня, скорее, озадачило. Поддерживаю мнение тех экспертов, которые говорят о том, что вся эта публика, бегущая от исполнения воинской обязанности, для нашей армии в сегодняшних обстоятельствах будет только обузой и в стране, и тем более в зоне СВО. Здесь я имею в виду и их собственную никчёмность, и ресурсы силовых ведомств, которые придётся на них отвлечь.

Полагаю, что отъезд этой публики полезен ещё и потому, что таким образом истончается база для антиправительственных протестов, которые уже провоцируют и дальше будут провоцировать в нашей стране англосаксы. Понятно, что свою основную агентуру западные спецслужбы здесь у нас удерживают, но и это в сегодняшних обстоятельствах мобилизации им делать непросто.

Другими словами, мобилизация в части, касающейся обеспечения внутренней стабильности в России, имеет двойной положительный эффект. Понятно, что мобилизация — это не запись в армию добровольцев, что закон о воинской обязанности должен выполняться, но степень применяемого при этом принуждения стоило бы хорошо взвесить», — отметил Михаил Демурин.