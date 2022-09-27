Дананг, Вьетнам, , 12:24 — REGNUM Вьетнам ввел комендантский час и эвакуировал более 800 000 человек в ожидании мощного тайфуна, который затопил Филиппины и теперь движется к центральному региону страны, передает Associated Press.

Тайфун

Люди, живущие вблизи побережья, на которое тайфун «Нору», по прогнозам, обрушится в ночь на 28 сентября, получили распоряжение укрыться в убежищах, сообщило национальное телевидение VTV. Власти закрыли школы и отменили общественные мероприятия.

В провинциях Дананг и Куангнам с вечера 27 сентября вводится комендантский час. Людям, кроме тех, кто исполняет служебные обязанности, запрещается выходить на улицу.

Рейсы в пяти региональных аэропортах отменены, железнодорожное сообщение приостановлено до тех пор, пока тайфун не пройдет.

По данным метеорологического агентства, максимальная скорость устойчивого ветра «Нору» достигает 180 километров в час.

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