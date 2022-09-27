Москва, , 12:31 — REGNUM Коллективный Запад осуществляет против России медийную и идеологическую агрессию, которой прежде не было в истории. Об этом замдиректора Департамента информации и печати МИД России Олег Гаврилов заявил 27 сентября на Евразийском медиафоруме журналистов, литераторов и блогеров «Мост».

Агрессия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, сейчас, когда Россию пытаются информационно изолировать, крайне важно укреплять разноплановые дружеские связи с народами государств Евразии, формировать объединительную конструктивную повестку на принципах равноправия и взаимоуважения.

«В данный момент мы наблюдаем не имеющую аналогов в мировой истории медийную и идеологическую агрессию так называемого коллективного Запада против России и его попытки выстроить вокруг нашей страны информационные кордоны», — сказал Гаврилов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что феноменальная консолидация российского общества указывает на победу страны в информационной войне с Западом.

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