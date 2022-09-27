Стокгольм, , 21:21 — REGNUM Тот факт, что трое правых политиков (из победившей на выборах в риксдаг Швеции правительственной альтернативы Ульфа Кристерссон) на голосовании по избранию нового президиума парламента проголосовали против линии партий, может несколько нервировать следующего премьер-министра. Об этом рассказал политический репортер телеканала SVT Матс Кнутсон.

Здание риксдага в Стокгольме (сс) Ankara

«Понятно, что это можно трактовать как признак слабости», — отмечает журналист.

По словам Кнутсона, победой Шведских демократов стало избрание Юлии Крунлид вторым вице-тальманом.

«После последних выборов у Шведских демократов есть большое желание реванша. Тогда они пренебрегли постом вице-тальмана, теперь же им удалось его заполучить, и это рассматривается как важное символическое событие», — прокомментировал Кнутсон.

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