Стокгольм, 27 сентября, 2022, 12:05 — ИА Регнум. У предпринимателя по производству солнечных батарей Андреаса Сельберга в шведском Лулео телефон просто разрывается с тех пор, как в начале сентября в Норрботтене поднялись цены на электроэнергию. Но высокий спрос на солнечные батареи в Швеции — число заказов выросло колоссально — также означает несколько проблем. Об этом 27 сентября сообщил телеканал SVT.

Gray Watson Дом с солнечными батареями

За короткий период с 5 по 11 сентября компания Андреаса Сельберга получила 57 заказов.

«Столько же мы получили за первые 18 месяцев, когда я руководил компанией», — прокомментировал предприниматель.

По данным Энергетического агентства, количество установленных солнечных батарей в Швеции значительно увеличилось в 2021 году — на 46% больше по сравнению с предыдущим годом. Однако журналисты отмечают, что такой огромный спрос на установку солнечных батарей уже привел к нехватке некоторых компонентов.