Оттава, 27 сентября 2022, 11:52 — REGNUM Ношение масок в самолетах больше не будет обязательным условием при авиаперелетах в Канаде. Кроме того, официальный Оттава упразднит требование, согласно которому все прибывающие в страну должны быть привиты от коронавируса. Соответствующее решение было принято 26 сентября правительством страны, сообщает New York Post.

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Министерство транспорта Канады заявило, что существующие правила для масок отменяются 1 октября.

«Мы можем это сделать, потому что десятки миллионов канадцев засучили рукава и сделали прививки», — сказал министр транспорта Омар Альгабра.

Министр здравоохранения Жан-Ив Дюкло отметил, что из-за негативного отношения некоторых пассажиров к авиакомпаниям и экипажам в последние месяцы было трудно обеспечить выполнение требования о ношении масок, и назвал это фактором, повлиявшим на решение.

Официальные лица страны также подтвердили, что Канада в конце месяца отменяет требование о вакцинации для людей, въезжающих в страну.