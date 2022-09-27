* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 27 сентября, 2022, 11:47 — ИА Регнум. Источники в Кабуле сообщают о новых ограничениях движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в отношении работников афганских СМИ. Об этом сообщает газета «8 Собх».

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Источники в визуальных средствах массовой информации столица Афганистана сообщили изданию, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ввели новые ограничения на ведущих программ этих СМИ.

Радикалы сообщили менеджерам СМИ, что после этого ведущие мужского и женского пола не могут совместно вести программы.

Согласно источникам, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили директорам телевизионных каналов, что интервью женщин будут записываться и публиковаться с закрытыми лицами. Также талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предупредили руководителей СМИ, что гостей для политических передач будут отбирать они сами.

Ранее талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уже наложили множество ограничений на СМИ в Афганистане.