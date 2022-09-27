Канберра, 27 сентября, 2022, 11:47 — ИА Регнум. Экономические перспективы Австралии ухудшились на фоне опасений по поводу продолжающегося влияния вооруженного противостояния в Европе. Так, в своем последнем отчете считают представители Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), передает австралийский телеканал NineNews.

(сс) Emilfaro Страны ОЭСР

Группа ОЭСР, представляющая наиболее богатые страны, снизила прогноз экономического роста Австралии с 2,5% до 2% в 2023 году.

В то время, как страна избежит рецессии в следующем году, ОЭСР все же считает, что Резервный банк Австралии повысит процентные ставки еще на 1,25%.

Предыдущий прогноз роста мировой экономики был снижен с 2,8% до 2,2% в 2023 году.

Ухудшение перспектив мировой экономики связано с тем, что последствия вооруженного противостояния напугали правительства и экономистов по всему миру, указывают журналисты.