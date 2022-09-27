Донецк, 27 сентября, 2022, 11:45 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике четырем участкам по голосованию на референдуме по воссоединению ДНР с Россией присвоены имена героев Донбасса, сообщили 27 сентября в ЦИК республики.

Ярослав Громов ИА REGNUM «Донецк непокорённый»

«ЦИК ДНР принял решение о присвоении ряда участков для голосования именами героев Донбасса — людей, которые не дожили до сегодняшнего дня, но которые отдали все, в том числе самое ценное — жизнь, для того чтобы сегодняшнее событие состоялось», — говорится в телеграм-канале Центральной избирательной комиссии.

Отмечается, что участок в многопрофильном лицее №5 в Донецке получил имя экс-главы республики Александра Захарченко, а участок в Донецком доме культуры им. С. М. Кирова — имя командира «Спарты» Моторолы (Арсен Павлов).

Участок в лицее №2 «Престиж» в Макеевке получил имя командира батальона «Сомали» Гиви (Михаил Толстых), а участок в школе №6 в Волновахе назван именем Владимира Жоги, сменившего Арсена Павлова на посту командира «Спарты» и погибшего весной 2022 года при освобождении Волновахи.