Санкт-Петербург, 27 сентября, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Участок Кольцевой автомобильной дороги (КАД) Санкт-Петербурга от Западного скоростного диаметра (ЗСД) до Приморского шоссе к 2026 году расширят с четырех до шести полос, сообщили 27 сентября в пресс-службе Упрдор «Северо-Запад».

пресс-служба Упрдор СЗФО. КАД Петербурга.

В рамках реконструкции участка будет переустроено три путепровода, в том числе над улицей Пушкинская и Приморским шоссе. Здесь дорожные рабочие заменят мостовое полотно, частично отремонтируют опоры, пролетное строение и участки сопряжений с насыпью. Кроме того, на путепроводе через Приморское шоссе будут установлены специальные подъемные платформы для маломобильных групп населения.

«Одной из задач реконструкции станет ликвидация отраженных трещин в покрытии проезжей части, которые характерны для данного участка КАД», — указали в пресс-службе дорожного управления.

По итогам реконструкции ширина проезжей части составит 22,5 м, а ширина разделительной полосы — 5 метров. Таким образом реконструкция позволит увеличить пропускную способность дороги, повысить безопасность движения, сократить временные издержки автомобилистов. Работы запланировано провести до конца августа 2026 года.

Заметим, что объект включен в федеральный проект «Развитие федеральной магистральной сети» национального проекта «Безопасные качественные дороги».