Лисмор, Австралия, 27 сентября, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Экоактивист, нарушивший автомобильное движение в час пик в центре Сиднея, избежал тюремного заключения после того, как суду рассказали о травме, которую семья обвиняемого получила во время наводнения в Лисморе (штат Новый Южный Уэльс, юго-восток Австралии). Об этом 27 сентября сообщил телеканал Nine News.

Сидней, Австралия

22-летнему Мали Поппи Купер, который заперся за рулем автомобиля на восточном подходе к туннелю Сиднейской гавани, предстояло слушание приговора в местном суде Лисмора. Ему были предъявлены обвинения в нарушении дорожного движения и создании препятствий для водителей или пешеходов после акции протеста «Блокада Австралии» в центральном деловом районе Сиднея в июне.

Судья учел доказательства защиты, что дом обвиняемого был разрушен дважды по время наводнений, и решил не отправлять Купера в тюрьму. В соответствии с законом «О психическом здоровье», судья Джефф Линден постановил, что Купер должен в обязательном порядке посещать психолога в течение шести месяцев.