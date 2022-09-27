Канберра, , 12:17 — REGNUM Судебное дело лидера оппозиции Питера Даттона против адвоката, защищавшего беженца в суде, подошло к концу после того, как между сторонами было достигнуто соглашение о судебных издержках после отмены решения, которое первоначально было в пользу одного из ведущих политиков Австралии. Об этом 27 сентября сообщил телеканал Nine News.

Лидер Либеральной партии Австралии Питер Даттон Australian Embassy Jakarta

Уведомление о прекращении разбирательства уже передано в Верховный суд.

Защитнику беженцев Шейну Бацци в декабре было приказано выплатить Даттону 35 000 долларов в качестве компенсации за ущерб и оплатить часть судебных издержек Даттона в связи с удаленным твитом. Судья счел твит из шести слов, назвавший тогдашнего министра внутренних дел «апологетом изнасилования», был клеветническим. Но в мае трое судей апелляционного суда федерального суда удовлетворили апелляцию Бацци, отменили декабрьское постановление и прекратили разбирательство.

Тогда суд должен был рассмотреть вопрос о том, должен ли уже Даттон оплатить судебные издержки Бацци, который собрал деньги для своей защиты с помощью краудфандинга. Однако стороны решили не продолжать судебные разбирательства и прекратить подачу взаимных исков без каких-либо дальнейших требований друг к другу.