Алжир, 27 сентября, 2022, 11:50 — ИА Регнум. Министр юстиции Алжира Абдеррашид Тыбби посетил Рабат с официальным визитом. Об этом 27 сентября сообщает The New Arab.

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По данным журналистов, Тыбби, выполняя поручение президента Алжира Абдельмаджида Теббуна, передал марокканской стороне приглашение принять участие в саммите Лиги арабских государств (ЛАГ).

Отмечается, что приглашение адресовано королю Марокко Мухаммеду VI, однако оно не было вручено ему лично в руки из-за напряжённых отношений между странами.

От лица монарха приглашение принял министр иностранных дел Марокко Нассер Бурита, который принял алжирского посланника в резиденции МИД в Рабате.

Ранее Алжир направил аналогичные приглашения лидерам 16 арабских стран.