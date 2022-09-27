Донецк, 27 сентября, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Киевские каратели дважды обстреляли шахту в Горловке Донецкой Народной Республики, сообщили 27 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 10:15 (совпадает с мск) — н. п. Дружба — н. п. Горловка (шахта Изотова): выпущено 6 мин калибра 120 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

В 10:45 киевские каратели обстреляли шахту из населенного пункта Дылеевка, выпустив шесть снарядов калибра 152 мм.