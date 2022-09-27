Новосибирск, 27 сентября, 2022, 11:29 — ИА Регнум. В Новосибирской области создан пункт формирования компетенций боевого слаживания для мобилизованных резервистов региона и ещё четырех регионов Сибирского федерального округа. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

По словам губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, пункт формирования развёрнут в кратчайшие сроки — за три дня.

«В целом удалось решить все основные вопросы и по организации быта, и по организации подготовки, — сказал Травников. — Я благодарен всем предприятиям, организациям Новосибирской области, которые включились в эту работу. Вопрос был не в финансировании, а в необходимости быстро найти всё необходимо оборудование. И это было сделано».

В регионе, в том числе развернули палаточный городок, чтобы командиры и рядовой состав могли попробовать себя в жизни как в казарменных, так и в полевых условиях.

Напомним, что сегодня в Новосибирской области действует несколько каналов получения ответов на вопросы о частичной мобилизации, в том числе телефон горячей линии 122, горячая линия областного военкомата по номеру телефона 8 (383) 231-06-88.