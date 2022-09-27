Москва, 27 сентября, 2022, 11:23 — ИА Регнум. Российские следователи установили ещё одного командира киевских боевиков, который причастен к обстрелам мирных жителей Донбасса и возбудили против него уголовное дело. Об этом 27 сентября сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Эмблема СК РФ

«ГСУ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ, в отношении командира 72 отдельной механизированной бригады ВСУ Ивана Винника, а также иных военнослужащих ВСУ, которые уже являются фигурантами других уголовных дел, среди которых военнослужащие 56 отдельной мотопехотной бригады ВСУ Сергей Сирченко, Дмитрий Герасименко, Вячеслав Бугайчук, Александр Бондаренко, Мирослав Верховой, Артём Пучков, Геннадий Бойко и 68 отдельной егерской бригады ВСУ Юрий Беляков», — говорится в сообщении.

Также указывается, что, по данным следователей, названные военные ВСУ в течение суток 25 сентября отдавали и исполняли преступные приказы о прицельных артиллерийских обстрелах объектов гражданской инфраструктуры в городах Донецк и Горловка, а также населенном пункте Ясиновка ДНР.

Кроме того, отмечается, что результате этих обстрелов были ранены два члена выездной избирательной комиссии Никитовского района Горловки, а также получили повреждения пять домов и объектов гражданской инфраструктуры.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Амурской области по десять тысяч рублей на каждого несовершеннолетнего ребёнка будут получать семьи участников спецоперации в защиту Донбасса.