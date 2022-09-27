Астана, 27 сентября, 2022, 11:20 — ИА Регнум. Казахстану для обеспечения безопасности главное — обеспечить сохранность границ. Об этом 27 сентября заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Туркестанской области.

Официальный сайт президента Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев

«В непосредственной близости от нас идёт масштабная война. Помня об этом, мы должны в первую очередь думать о безопасности нашей страны», — сказал Токаев.

По его мнению, если Казахстану удастся избежать внешних нападений, то в стране получится сохранить благополучие. Токаев подчеркнул, что это является важной целью и для страны, и для него лично.

«Самое главное, чтобы мы сохраняли согласие с соседними странами», — добавил казахстанский президент.

Стоит отметить, ранее Токаев заявил, что необходимо придерживаться нейтралитета, когда в мире сложная международная обстановка. По этой причине в голосованиях по резолюциям ООН Казахстан всегда выбирает нейтральную позицию.