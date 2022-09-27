Нью-Йорк, США, , 11:15 — REGNUM Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин провёл встречу с заместителем генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло в Нью-Йорке. Об этом 27 сентября сообщает пресс-служба МИД РФ.

Сергей Вершинин Mid.ru

«26 сентября в Нью-Йорке «на полях» общеполитической дискуссии 77-й сессии Генассамблеи ООН заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации С. В. Вершинин провел беседу с заместителем Генерального секретаря ООН по политическим вопросам и миростроительству Р. Дикарло», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что стороны провели предметное обсуждение актуальных вопросов международной повестки с акцентом на ситуацию на территории б. УССР и в Донбассе в том числе — обстановку около Запорожской АЭС.

«С. В. Вершинин настоятельно призвал Р. Дикарло и ее коллег из руководства Секретариата ООН к более взвешенной и беспристрастной линии по … проблематике [б. УССР]», — добавляется в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что плановый характер носят будущие антитеррористические учения России и Алжира «Щит пустыни — 2022», они не направлены против третьей стороны.