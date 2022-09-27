Саратов, 27 сентября, 2022, 11:16 — ИА Регнум. В ускоренном режиме смогут подать заявления и пожениться мобилизованные жители Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления по делам ЗАГС.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Брак, семья, ЗАГС

Для приема граждан для регистрации брака и установления отцовства органы ЗАГС Саратовской области поменяли график приема.

Так, в выходной день для органов ЗАГС — понедельник, 26 сентября, был организован прием заявлений и государственные регистрации брака и установления отцовства в отделах ЗАГС по Октябрьскому району Саратова, а также в Энгельсе, Аткарске, Балакове, Ртищево и Вольске.

«В связи с особыми обстоятельствами было принято решение о выведении сотрудников в крупных отделах ЗАГС для обеспечения права граждан на регистрацию актов гражданского состояния в ускоренном режиме при наличии соответствующих документов. Повестка из военкомата в данном случае является подтверждением причины для сокращения срока рассмотрения заявления. В этом случае регистрация брака может быть произведена и в день подачи заявления», — прокомментировала исполняющая обязанности начальника управления по делам ЗАГС Юлия Пономарева.

Желающим узаконить отношения следует обратиться в любой орган ЗАГС, вне зависимости от места регистрации, с паспортом, повесткой или справкой из военкомата, совместным заявлением (оформляется в ЗАГСе).

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкалье объявленная в России частичная мобилизация вызвала необходимость для многих из призванных мужчин обратиться в органы ЗАГС. Сотрудники ведомства проводят ускоренную процедуру регистрации брака при предъявлении повестки.

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