В саратовских ЗАГСах для мобилизованных ускорили регистрацию браков
Саратов, 27 сентября, 2022, 11:16 — ИА Регнум. В ускоренном режиме смогут подать заявления и пожениться мобилизованные жители Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления по делам ЗАГС.
Для приема граждан для регистрации брака и установления отцовства органы ЗАГС Саратовской области поменяли график приема.
Так, в выходной день для органов ЗАГС — понедельник, 26 сентября, был организован прием заявлений и государственные регистрации брака и установления отцовства в отделах ЗАГС по Октябрьскому району Саратова, а также в Энгельсе, Аткарске, Балакове, Ртищево и Вольске.
Желающим узаконить отношения следует обратиться в любой орган ЗАГС, вне зависимости от места регистрации, с паспортом, повесткой или справкой из военкомата, совместным заявлением (оформляется в ЗАГСе).
Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкалье объявленная в России частичная мобилизация вызвала необходимость для многих из призванных мужчин обратиться в органы ЗАГС. Сотрудники ведомства проводят ускоренную процедуру регистрации брака при предъявлении повестки.
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