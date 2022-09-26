Саратов, , 09:31 — REGNUM В случае выявления нарушений при частичной мобилизации в военкоматах Саратовской области пройдут служебные проверки. Об этом заявил губернатор Роман Бусаргин.

Военнослужащие Анна Рыжкова © ИА REGNUM

С его слов, правила отбора подробно разъяснены Минобороны России, законодательством также урегулированы все вопросы. На местах во время призывной кампании недопустимы перегибы и ошибки, считает глава области.

Главам муниципалитетов необходимо активно подключаться к работе, каждый случай требует индивидуального подхода и тщательной проверки. На случаи, когда под частичную мобилизацию попадают несоответствующие определенным критериям граждане, незамедлительно последует реакция, заверил Бусаргин.

«Будут проводиться служебные проверки в отношении ответственных лиц. В регионе было выявлено два таких случая. Граждан вернули к месту жительства», — дополнил глава Саратовской области.

Ранее ИА REGNUM сообщало, для жителей Саратовской области, призванных на военную службу по мобилизации, закрепили трудовые гарантии.

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