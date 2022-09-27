Москва, , 11:04 — REGNUM В России в среднем по рынку цены на квартиры в новостройках заметно снижаться не будут. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 сентября заявил доцент Высшей школы бизнеса ВШЭ, владелец группы компаний Сергей Янчуков.

Недвижимость Иван Шилов © ИА REGNUM

«На данный момент спрос на жилую недвижимость находится под прямым влиянием геополитической ситуации, в связи с чем однозначные прогнозы, особенно на долгосрочную перспективу, сделать сложно, — сказал Янчуков. — Большинство сделок в ближайший месяц будет обусловлено исключительно необходимостью сменить жилищные условия. Тем не менее в среднем по рынку цены на квартиры в новостройках заметно снижаться не будут. В некоторых сегментах девелоперы могут краткосрочно пойти по пути замедления привычной динамики роста цен и скорректировать планы по индексации. На мой взгляд, сейчас отличное время для тех, кто заинтересован в долгосрочном инвестировании, ведь они могут сделать выгодное вложение, собрав самые ликвидные предложения».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России спрос на жилую недвижимость до конца 2022 года будет меньшим, чем в 2021 году.

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