Москва, 27 сентября, 2022, 11:04 — ИА Регнум. В России в среднем по рынку цены на квартиры в новостройках заметно снижаться не будут. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 сентября заявил доцент Высшей школы бизнеса ВШЭ, владелец группы компаний Сергей Янчуков.

Иван Шилов ИА REGNUM Недвижимость

«На данный момент спрос на жилую недвижимость находится под прямым влиянием геополитической ситуации, в связи с чем однозначные прогнозы, особенно на долгосрочную перспективу, сделать сложно, — сказал Янчуков. — Большинство сделок в ближайший месяц будет обусловлено исключительно необходимостью сменить жилищные условия. Тем не менее в среднем по рынку цены на квартиры в новостройках заметно снижаться не будут. В некоторых сегментах девелоперы могут краткосрочно пойти по пути замедления привычной динамики роста цен и скорректировать планы по индексации. На мой взгляд, сейчас отличное время для тех, кто заинтересован в долгосрочном инвестировании, ведь они могут сделать выгодное вложение, собрав самые ликвидные предложения».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России спрос на жилую недвижимость до конца 2022 года будет меньшим, чем в 2021 году.