Москва, 27 сентября, 2022, 11:02 — ИА Регнум. Плановый характер носят будущие антитеррористические учения России и Алжира «Щит пустыни — 2022», они не направлены против третьей стороны. Об этом 27 сентября говорится в обнародованном комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

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Как напомнила официальный представитель российского МИД, учения сухопутных войск России и Алжира будут проходить в период с 16 по 28 ноября на алжирском полигоне Хамакир.

«Данные антитеррористические учения носят плановый характер и проводятся в рамках утвержденной программы военного сотрудничества с Алжиром. Хотела бы особо подчеркнуть, что, как и все военные учения, в которых принимает участие Российская Федерация, они не направлены против какой-либо третьей стороны», — отметила Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что большой противолодочный корабль (БПК) «Адмирал Пантелеев» Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России, совершающий переход в пункт постоянного базирования, провёл у берегов Камчатки противолодочные учения.