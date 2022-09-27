Пекин, , 10:48 — REGNUM Безналичные платежи, осуществляемые китайскими банками, продолжили стабильный рост во втором квартале года, при этом электронные платежи сохранили динамику роста, говорится в отчете центрального банка страны, передает агентство Синьхуа.

Юань

Согласно отчету Народного банка Китая, объем безналичных платежей с помощью банковских карт, электронных платежных средств, коммерческих бумаг, кредитных переводов и других расчетов за указанный период достиг 1,165,73 трлн юаней ($166,72 трлн), увеличившись на 7,86% в годовом исчислении. Согласно отчету, электронные платежи составили львиную долю безналичных платежей, общая стоимость транзакций составила 754,33 трлн юаней.

Среди электронных платежных средств онлайн-платежи выросли на 1,25% в годовом исчислении до 612,77 трлн юаней, в то время как мобильные платежи выросли на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 121,58 трлн юаней. Согласно отчету, во втором квартале операции по банковским картам также выросли на 1,58% в годовом исчислении до 244,05 трлн юаней.