Сямынь, Китай, , 10:45 — REGNUM За первые восемь месяцев этого года объем торговли восточно-китайского прибрежного города Сямынь со странами БРИКС увеличился на 26,2% в годовом исчислении и достиг 59,39 млрд юаней (около $8,49 млрд), сообщает 24 сентября агентство Синьхуа.

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БРИКС — это аббревиатура блока развивающихся рынков, объединяющего Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южную Африку. Экспорт Сямыни в страны БРИКС с января по август составил 18,43 млрд юаней, увеличившись на 31,4% в годовом исчислении, а импорт в страны БРИКС составил 40,96 млрд юаней, увеличившись на 23,9% в годовом исчислении.

Основными импортируемыми товарами в течение этого периода были металлическая руда, сельскохозяйственная продукция, уголь и бурый уголь. Основными видами экспорта были механические и электротехнические изделия, а также трудоемкие товары.

В августе ежемесячный товарооборот Сямыни со странами БРИКС впервые превысил порог в 10 млрд юаней, составив 11,55 млрд юаней, что на 56,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.