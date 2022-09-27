Москва, 27 сентября, 2022, 10:34 — ИА Регнум. Рекордная инфляция в Великобритании неизбежно подталкивает Банк Англии к дальнейшему увеличению базовой процентной ставки, что приведет инвесторов к отказу от покупки британских облигаций. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 сентября заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.

Tom Witham Лиз Трасс

«Кабинет Лиз Трасс также отметил вероятность дальнейшего снижения налогового бремени в ближайшие месяцы. По оценкам экспертов, предлагаемые экономические меры принесут непропорционально большую пользу богатым в условиях продолжающегося инфляционного шторма в Британии. А рекордная инфляция неизбежно подталкивает Банк Англии к дальнейшему увеличению базовой процентной ставки, что приведет инвесторов к отказу от покупки британских облигаций на фоне ожидаемого роста государственного долга, — сказал Ильинский. — Доходность 2-летних государственных облигаций Великобритании достигла самого высокого уровня с октября 2007 года, а фондовые рынки Британии резко упали, так биржевой индекс FTSE 100 достиг самого низкого уровня с марта 2021 года. Банк Англии уже заявил, что экономика Великобритании находится в рецессии и повысил процентную ставку на целых 50 базисных пунктов. Уже сегодня Великобритания достигла рекордного соотношения долга к ВВП, британский фунт демонстрирует готовность к дальнейшему понижению валютного курса».

Как пояснил Ильинский, правительство Британии очень надеется, что иностранные инвесторы, в первую очередь из нефтедолларовых монархий, продолжат щедро финансировать дефицит британского бюджета.

«В этих крайне неблагоприятных условиях правительство Великобритании рискует столкнуться с острым валютным кризисом в результате своей авантюристической, непоследовательной политики на фоне быстро ухудшающейся экономической ситуации, в результате чего фунт стерлингов может продолжить свое падение и уже в ближайшее время достичь паритета с долларом США», — сказал Ильинский.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Великобритании Лиз Трасс уверенно послала британский фунт стерлингов в исторический нокаут.