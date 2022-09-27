Москва, 27 сентября, 2022, 10:42 — ИА Регнум. НАТО не станет напрямую вмешиваться в конфликт между Москвой и Киевом, даже если Россия применит в нём сколь угодно грозное оружие. Об этом замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев написал 27 сентября в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Он предложил представить, что России придётся применить «самое грозное оружие» против киевского режима, который совершил масштабный акт агрессии, угрожающий существованию РФ. НАТО не станет прямо вмешиваться в конфликт даже в таком случае, так как безопасность его членов гораздо важнее судьбы «никому не нужной погибающей» бывшей УССР.

«Погибать в ядерном апокалипсисе заокеанские и европейские демагоги не собираются. А потому — проглотят использование любого оружия в текущем конфликте», — считает Медведев.

Поставка Киеву современных вооружений — всего лишь бизнес для западных стран, добавил он.

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