Донецк, , 10:19 — REGNUM По мнению главы Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонида Пасечника, на сегодняшний день референдум по вопросу о воссоединении с Россией, который проводится в республике, практически состоялся. Он заявил об этом 27 сентября журналистам после своего голосования на референдуме.

Леонид Пасечник Официальный сайт главы ЛНР

«На сегодняшний день, я думаю, референдум уже практически состоялся. <…> Об этом, я думаю, скажу вечером, когда будут готовы предварительные итоги голосования», — сказал он.

Кроме того, Пасечник отметил, что, по его информации, большая часть граждан ЛНР в ходе референдума высказалась за воссоединение республики с Россией.

«Процент жителей Луганской Народной Республики, которые отдают свои голоса за вхождение в состав Российской Федерации, — он подавляющий. Это абсолютное, свободное выражение волеизъявления жителей нашей республики», — пояснил глава ЛНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что глава ЛНР Леонид Пасечник отдал свой голос на референдуме по вопросу о воссоединении с Россией.