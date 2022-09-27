Москва, 27 сентября, 2022, 10:11 — ИА Регнум. Чтобы не допустить появления ядерного оружия у враждебных ей соседей, Россией будет сделано всё. Об этом 27 сентября написал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём телеграм-канале.

Government.ru Дмитрий Медведев

«Мы сделаем всё, чтобы не допустить появления ядерного оружия у враждебных к нам соседей. Например, у нацистской [бывш. УССР], которая прямо управляется сегодня странами НАТО», — отметил он в своём сообщении.

Также Медведев указал, что, по его мнению, надеяться на наличие разума и политической воли у нацистского киевского режима бессмысленно, однако при этом, как считает зампред Совбеза РФ, существует хрупкая надежда на здравый смысл и чувство самосохранения у потворствующих Киеву вражеских стран.

«Они понимают: если угроза России превысит установленный предел опасности, нам придётся ответить. Ни у кого не спрашивая разрешения, без долгих консультаций. И это точно не блеф», — подчеркнул Медведев.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что любое применение ядерного оружия приведет к «гуманитарному Армагеддону».