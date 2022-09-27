Ижевск, 27 сентября, 2022, 10:00 — ИА Регнум. Росгвардия и полиция усилили меры безопасности в школах Ижевска после трагедии в школе №88, сообщили 27 сентября в пресс-службе администрации города.

Rosguard.gov.ru Росгвардия

«Сотрудниками МВД по Удмуртской Республике усилены меры безопасности школ в Ижевске после нападения на школу в Ижевске 26 сентября. Кроме того, Росгвардия Удмуртии вывела группы реагирования в усиленные патрули учебных заведений и близлежащих территорий», — говорится в телеграм-канале городской администрации.

Отмечается, что все силы были приведены в повышенную готовность, созданы круглосуточные резервы патрулей.

Как сообщало ИА REGNUM, стрельба в школе №88 Ижевска произошла 26 сентября. Её устроил выпускник этой школы. Погибли 17 человек, в том числе 11 детей. Ещё более 20 человек пострадали, практически все — школьники. В Удмуртии объявлен трёхдневный траур.

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