Владивосток, , 07:02 — REGNUM Депутаты Законодательного собрания Приморского края выразили соболезнование в связи с трагедией в школе Ижевска, где погибли и пострадали десятки детей и взрослых.

Свеча Дарья Драй © ИА REGNUM

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«Нас всех потрясла трагедия в Ижевске. Нет слов, чтобы выразить весь гнев и возмущение безумной атакой, совершенной на одну из школ города, целью которой были выбраны дети.

От имени депутатов краевого парламента и от себя лично приношу искренние соболезнования родственникам и семьям погибших в связи с постигшим их горем. Скорбим вместе с вами! Разделяющее нас расстояние не способно притупить боль, что живет в наших сердцах.

Желаю скорейшего выздоровления всем, кто находится в больнице, за чьи жизни борются врачи», — сказал председатель ЗС ПК Александр Ролик.

Как сообщало ИА REGNUM, число погибших в результате вооруженного нападения на школу в Ижевске выросло до 17 человек.