Петропавловск-Камчатский, , 09:55 — REGNUM На Камчатке с 1 марта жители, рабочие коллективы и организации перевели на благотворительные счета для оказания помощи жителям Донбасса и участникам специальной военной операции более 12 млн рублей, сообщили корреспонденту Иа в краевом правительстве.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

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Сбором денежных средств на Камчатке занимаются региональное отделение общественной организации «Красный крест», региональное отделение партии «Единая Россия», региональное отделение Общероссийского народного фронта. И недавно к этому процессу подключился краевой совет ветеранов войны и труда, вооруженных сил, правоохранительных органов, на счета которого жители Камчатки перевели около 2 млн рублей.

Вопросы расходования собранных средств регулируются специальной рабочей группой, которую возглавляет заместитель председателя правительства региона Павел Ясевич.

Как сообщало ИА REGNUM, Камчатка направит 3 млн рублей на приобретение предметов первой необходимости для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции в защиту Донбасса.