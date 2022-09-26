Петропавловск-Камчатский, 26 сентября, 2022, 14:39 — ИА Регнум. Камчатка направит 3 млн рублей на приобретение предметов первой необходимости для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции в защиту Донбасса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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Такое решение было принято на заседании рабочей группы по распределению гуманитарной помощи. Всего на счетах краевого «Красного креста» собрано 4,4 млн рублей. Из них 3 направят на покупку самого необходимого для защитников Донбасса.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине создали специальную комиссию по вопросам частичной мобилизации.