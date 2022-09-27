Сеул, , 09:53 — REGNUM Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) пересмотрела прогноз темпов экономического роста Южной Кореи на 2023 год, сообщает Yonhap News.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Эксперты ОЭСР прогнозируют, что в следующем году темпы экономического роста Южной Кореи составят 2,2%, что на 0,3% меньше по сравнению с июньским прогнозом.

Данный прогноз ниже оценки правительства Южной Кореи (2,5%) и Азиатского банка Развития (2,3%), но выше прогноза Банка Кореи и Международного валютного фонда (2,1%).

Эксперты ОЭСР также пересмотрели прогноз темпов роста мировой экономики. По мнению специалистов, в 2023 году показатель составит 2,2%, что на 0,6% меньше по сравнению с предыдущим прогнозом.

Между тем, инфляция в Южной Кореи в 2023 году составит 3,9%. Показатель вырос на 0,1%.