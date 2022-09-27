Вашингтон, , 09:43 — REGNUM У властей Пакистана и США имеются общие цели в Афганистане, они хотят вести сотрудничество для их достижения, хотя раньше и были некоторые разногласия между Вашингтоном и Исламабадом. Об этом 27 сентября заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен по итогам встречи с пакистанским министром иностранных дел Билавалом Бхутто Зардари в Вашингтоне, его слова приводит пресс-служба Госдепа.

Энтони Блинкен

«Мы продолжаем тесное взаимодействие в сфере борьбы с терроризмом. У нас есть общая заинтересованность в будущем Афганистана после двух десятилетий войны, — привела слова Блинкена пресс-служба Госдепартамента. — У нас были разногласия, это не является секретом. Но у нас общая цель — обеспечение более стабильного, мирного и свободного будущего для всех афганцев и для всех в регионе», — сказал Блинкен, уточнив, что США и Пакистан «продолжат сотрудничать для этого».

Также госсекретарь США уточнил, что в ходе встречи со своим коллегой из Пакистана они говорили о том, что важно поддерживать ответственные отношения с Индией.

При этом он добавил, что призвал Пакистан взаимодействовать с Китаем по ряду важных вопросов, которые касаются облегчения долговой нагрузки и реструктуризации, чтобы пакистанская сторона смогла более быстро провести восстановление после наводнений.

Кроме того, Блинкен указал, что Вашингтон предоставят Исламабаду дополнительно $10 млн на укрепление продовольственной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в ходе визита в Южную Корею вице-президент США Камала Харрис посетит демилитаризованную зону (ДМЗ), разделяющую КНДР и Южную Корею.