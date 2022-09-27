Белгород, , 09:46 — REGNUM Жители Белгородской области, призванные в рамках частичной мобилизации, будут отравляться в пункты сбора только после подтверждения принимающей стороны. Об этом 27 сентября в социальных сетях сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Частичная мобилизация в России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Резервистов, получивших повестки и пришедших в военкоматы 26 сентября, оставили дома — в местах дислокации не смогли подтвердить информацию о приёме военнослужащих.

«С сегодняшнего дня в каждое место дислокации выехали мои представители, представители Белгородской области, и мы будем отправлять наших людей только тогда, когда будет подтверждение о том, что все готово для их встречи», — подчеркнул глава региона.

Кроме того, власти занимаются возвращением студентов, призванных в первые дни. Соответствующие документы направлены в военкоматы и командирам воинских частей.

Министру здравоохранения поручено оказывать содействие военно-медицинским комиссиям.

Как сообщало ИА REGNUM, региональные власти озвучили дополнительные меры поддержки резервистов, так, мобилизованные получат единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей, а в случае рождения у них ребёнка — по 50 тысяч рублей.