Военные из Чечни взяли под охрану избирательные участки в Донбассе
Донецк, 27 сентября, 2022, 09:36 — ИА Регнум. Для обеспечения безопасности при проведении референдума о воссоединении с Россией ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей задействованы бойцы чеченских подразделений. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Напомним, референдум по вопросу воссоединения с Россией проходит с 23 по 27 сентября в Луганской и Донецкой Народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях. Жители этих субъектов бывш. УССР могут проголосовать за свое будущее и на территории России. Для них организовано голосование в регионах, где размещены в пунктах временного пребывания вынужденные переселенцы.
Как сообщало ИА REGNUM, Рамзан Кадыров ранее заявил об охране подразделениями из Чечни 19 избирательных участков в Энергодаре (Запорожская обл.)