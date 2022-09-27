Бухарест, 27 сентября, 2022, 09:28 — ИА Регнум. Тысячи зданий школ и ПТУ в Румынии будут отключены от центрального и стационарного отопления из-за отсутствия энергоносителей. Об этом 27 сентября сообщает бухарестский телеканал Digi24 со ссылкой на источники.

Admobninsk.ru Батарея отопления

По словам независимых экспертов, в преддверии отопительного сезона 2022–2023 гг. руководители абсолютного большинства соответствующих структур не смогли найти средства на закупку газа и твердотопливных материалов.

«В некоторых школах и ПТУ страны ученикам предлагают отказаться от стипендий и денежных призов в пользу приобретения для учебных заведений партии дров и электронагревательных приборов», — сказал в комментарии корреспонденту ИА РЕГНУМ источник в министерстве образования Румынии.

Предполагается, что в ближайшее время вопрос обеспечения школ средних и средне-специальных учебных заведений страны теплом будет рассмотрен на очередном заседании кабинета министров Румынии.