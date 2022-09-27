Екатеринбург, 27 сентября, 2022, 09:27 — ИА Регнум. В Екатеринбурге участников референдумов о воссоединении Запорожья, ЛНР, ДНР и Херсонской области с Россией встречают русскими песнями. Об этом сообщает Центр общественного наблюдения Свердловской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Бюллетень для голосования на референдуме по вопросу воссоединения к Россией. ДНР.

Голосование проводится на улице Крылова, 2. Там работает четыре избирательных участка. С утра 27 сентября на них уже многолюдно. Проживающие на Урале беженцы активно голосуют.

Как сообщало ИА REGNUM, участки будут работать с 10:00 до 16:00 по местному времени. После подсчёта голосов результаты передадут в избирательные комиссии тех регионов, которые воссоединяются с Россией.