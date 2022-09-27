Тбилиси, 27 сентября, 2022, 09:19 — ИА Регнум. Выросший поток граждан России, въезжающих в Грузию, похож на аннексию, только без танков. С таким заявлением выступил 26 сентября на телеканале «Палитраньюз» депутат грузинского парламента, лидер партии «Стратегия Строителя» Георгий Вашадзе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Русофобия

«Мы будем оккупированы — аннексированы без оглядки. На пропускном пункте «Ларс» выстроилась 40-километровая очередь», — заявил Вашадзе.

Он рассказал, что его партия выступает за срочное закрытие границы с Россией. Он призвал брать пример со стран Прибалтики и некоторых других стран Европы. Депутат опасается, что граждан РФ будет слишком много в Грузии.

«В Грузии находится около 200 тыс. российских граждан. Количество граждан России уже достигнет 10% нашего населения. Это означает то, что у них появляются очень большие влияния в Грузии», — отметил политик.

Стоит отметить, что туризм является одной из основных отраслей экономики Грузии. Больше всего иностранных туристов в страну приезжают из России. Грузинские власти на призывы оппозиции закрыть границу отвечают, что в республике сохраняется «двузначный рост» экономики.