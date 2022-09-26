Херсон, Бывш. УССР, , 10:36 — REGNUM Явка на референдуме в Херсонской области превысила 50%. Это означает, что его можно признать состоявшимся, сообщила глава избирательной комиссии региона Марина Захарова 26 сентября журналистам.

Херсон Иван Шилов © ИА REGNUM

Ссылаясь на данные зарубежной территориальной избирательной комиссии, она отметила, что на территории РФ 25 сентября проголосовали 8603 избирателя. В общей сложности более 25 тыс. избирателей проголосовали за пределами Херсонской области.

«Можем смело сказать, что референдум состоялся, потому что явка составила более 50% с учётом зарубежных избирательных участков», — сказала Захарова.

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