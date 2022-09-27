Аккра, 27 сентября, 2022, 09:05 — ИА Регнум. Министерство финансов и Центральный банк Ганы начали переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) по поводу программы кредитования этой африканкой республики, говорится в заявлении на сайте ганского правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Гана

Консультации продлятся до 7 октября. Правительство Ганы пытается усмирить ускоряющуюся инфляцию, а также хочет сократить государственный долг и укрепить местную валюту.

В минфине отметили, что «ключевым предварительным условием» для предоставления программы является подтверждение того, что государственный долг Ганы «находится на устойчивом уровне». Кроме того, ганские власти разрабатывают пакет мер по восстановлению экономики от последствий антиковидных ограничений.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа МВФ принял решение выделить Замбии $1,3 млрд в качестве новой кредитной линии, рассчитанной на 38 месяцев.