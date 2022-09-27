Алчевск, ЛНР, , 08:57 — REGNUM Киевские нацисты обстреляли город Алчевск в Луганской Народной Республики (ЛНР) из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом 27 сентября сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

РСЗО HIMARS Defenselink.mil

Уточняется, что обстрел Алчевска со стороны бандеровцев был зафиксирован в 07:47 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено шесть ракет из РСЗО HIMARS.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооружённые бандеровские формирования подвергли обстрелу населённый пункт Зайцево в Донецкой Народной Республике.