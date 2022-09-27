Лондон, 27 сентября, 2022, 08:39 — ИА Регнум. Стремительно растущие цены на сжиженный природный газ вытеснили десятки мелких трейдеров, сконцентрировав бизнес в руках горстки международных энергетических компаний и ведущих мировых торговых корпораций, как передает агентство Reuters 27 сентября.

とまりん♪ Терминал СПГ

Ожидается, что такое положение дел продлится до 2026 года, когда начнет поступать больше СПГ и цены снизятся, что, однако, усилит проблемы с поставками для небогатых государств и приведет к росту затрат для крупных азиатских экономик.

С 2011 года мировой рынок СПГ увеличился более чем в два раза, что привело к появлению десятков новых участников и распространению мелких игроков на азиатском рынке. В последние годы на долю мелких трейдеров приходилось 20% импорта СПГ в одном только Китае.

Однако резкий скачок спотовых цен на грузы СПГ до 175-200 млн долларов США по сравнению с 15-20 млн долларов двумя годами ранее оказал стал сейсмическим шоком для торговой активности многих мелких игроков.

Капитал, необходимый для торговли на рынке, резко вырос после того, как базовые цены на СПГ поднялись с рекордно низкого уровня ниже $2 за миллион британских тепловых единиц (БТЕ) в 2020 году до максимума в $57 в августе 2022 года.

В июле японская компания Nippon Steel Corp, второй по величине в мире производитель стали, приобрела партию СПГ по цене $41 за миллион БТЕ.

В последнее время цены несколько снизились, достигнув 26 сентября отметки $38 за миллион БТЕ, однако, по мнению аналитиков, они остаются на высоком уровне, что связано с продолжающимся энергетическим кризисом.

«Самая большая проблема, с которой сейчас сталкивается каждый участник рынка, — это кредит», — считает генеральный директор Six One Commodities, американской компании по продаже СПГ, Бен Саттон. Компания была вынуждена сократить объемы операций после резкого роста цен.

«Всплеск стоимости СПГ наряду со скачком волатильности тяжелым бременем лег на тех игроков, которые работают с меньшими суммами», — сказал управляющий директор консалтинговой компании Capra Energy Тамир Друз.