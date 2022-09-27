Тбилиси, 27 сентября 2022, 08:37 — REGNUM Сотрудники таможни Грузии продолжают в полной мере исполнять свои функции, несмотря на рост потока въезжающих из России. Об этом 26 сентября сообщил журналистам министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили.
Его спросили, пускают ли в республику всех подряд или учитывают возможные угрозы государству. Глава минфина заявил, что нагрузки на таможенников выросли, но они справляются.
«Мы все видим, что увеличились потоки как в грузовом направлении, так и с точки зрения количества въезжающих физических лиц. В этом плане обстановка поддаётся контролю. В связи с пересечением границы нет никакой драматической ситуации», — сказал Хуцишвили.
Он подчеркнул, ведётся строгий мониторинг потока въезжающих.
Напомним, 26 сентября, по данным властей Северной Осетии, перед КПП «Верхний Ларс» на въезд в Грузию скопилась очередь из 3100 автомобилей.
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