Тбилиси, 27 сентября, 2022, 08:37 — ИА Регнум. Сотрудники таможни Грузии продолжают в полной мере исполнять свои функции, несмотря на рост потока въезжающих из России. Об этом 26 сентября сообщил журналистам министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили.

Министерство финансов Грузии Лаша Хуцишвили

Его спросили, пускают ли в республику всех подряд или учитывают возможные угрозы государству. Глава минфина заявил, что нагрузки на таможенников выросли, но они справляются.

«Мы все видим, что увеличились потоки как в грузовом направлении, так и с точки зрения количества въезжающих физических лиц. В этом плане обстановка поддаётся контролю. В связи с пересечением границы нет никакой драматической ситуации», — сказал Хуцишвили.

Он подчеркнул, ведётся строгий мониторинг потока въезжающих.

Напомним, 26 сентября, по данным властей Северной Осетии, перед КПП «Верхний Ларс» на въезд в Грузию скопилась очередь из 3100 автомобилей.