Веллингтон, 27 сентября, 2022, 08:20 — ИА Регнум. Министр финансов Новой Зеландии Грант Робертсон предупредил о проблемах мировой экономики и дал прогноз по снижению инфляции. Об этом он заявил в интервью государственному телеканалу TVNZ.

Christoph Strässler Новая Зеландия

«Глобальная экономика в настоящее время находится в сложной ситуации. По-прежнему существуют проблемы, идущие из Европы, очевидно, [спецоперация в б. УССР], проблемы в Китае, — сказал Робертсон. — Это трудный период, но мы ожидаем, что инфляция начнет снижаться начиная с этого квартала».

По его словам, инфляция, скорее всего, будет умеренной, но всё же быстро не снизится до того уровня, к которому привыкли люди.

Министр также добавил, что, несмотря на все сложности, есть все основания для оптимизма в отношении новозеландской экономики, поскольку до сих пор она справлялась неплохо.